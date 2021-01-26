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Kral, her yerde kral

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Enppi'de forma giyen Yenicami'nin eski golcüsü John Ebuka, önceki akşam oynanan National Bank maçında 3 gol atarak takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

26 Ocak 2021 Salı 19:24
Kral, her yerde kral
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Mısır Premier Ligi ekiplerinden Enppi'de forma giyen Yenicami'nin eski golcüsü John Ebuka, önceki akşam oynanan National Bank maçında 3 gol atarak takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

Ülkemizde dört sezon forma giyen, üç kez gol krallığı sevinci yaşayan ve son olarak Yenicami'nin Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcü John Ebuka, gollerine yeni takımında da devam ediyor. Şu an Mağusa Türk Gücü'nün eski yıldızı Dino Peter ile birlikte Mısır Premier Ligi ekiplerinden Enppi'de forma giyen Yenicami'nin eski golcüsü John Ebuka, bugün oynanan National Bank maçında adeta şov yaptı. John, 3-2 kazandıkları maçta hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. John'un attığı ilk golün pasını ise Dino Peter yaptı.

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