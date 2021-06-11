Köse başkent kıskacında

Birinci Lig temsilcisi Çetinkaya kadrosuna takviyelerle dün hareketli bir günü geride bırakarak sezon açılışını gerçekleştirirken, takıma yerli oyuncu konusunda 3 isim daha katıp transfer sürecini noktalamak istiyor.

Bu bağlamda Behiç Kum ve Ertan’dan sonra bir başka önemli isim İbrahim Köse için harekete geçmeye çalışan Çetinkaya, Yonpaş Dumlupınar’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İbrahim köse için harekete geçmeye çalışan bir başka takım ise Süper Lig temsilcisi Yenicami. Hüseyin Sadıklar ve Tansel’den boşalan noktayı Köse ile doldurmayı planlayan siyah-beyazlılar oyuncuyu kadroya katmak için sarı – kırmızılı kulüple anlaşma zemini arayacak.