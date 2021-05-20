Kortlarda Ayak Sesleri

Yapılan açıklamada “mesafelerimizi ve önlemlerimizi alarak tan çok özlenen Futboltenisimize Gençlik ve Spor Kupası ile geri dönüyoruz. Bu büyük ve anlamlı günde tüm sporcularımızı kortlara bekliyoruz” denildi.

Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde oynanacak olan Gençlik kupasında kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kuran herkes turnuvaya katılabilecek.