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Kortlarda Ayak Sesleri

Sağlık kurulu ve Fifta' nın talimatları ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri çerçevesinde 21 Mayıs Cuma günü saat 18.00 de DAÜ tenis kortlarında futbol tenisi müsabakası düzenlendi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 16:26
Kortlarda Ayak Sesleri
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Yapılan açıklamada “mesafelerimizi ve önlemlerimizi alarak tan çok özlenen Futboltenisimize Gençlik ve Spor Kupası ile geri dönüyoruz. Bu büyük ve anlamlı günde tüm sporcularımızı kortlara bekliyoruz” denildi.

Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde oynanacak olan Gençlik kupasında kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kuran herkes turnuvaya katılabilecek.

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