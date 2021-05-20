Kortlarda Ayak Sesleri

Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde oynanacak olan Gençlik kupasında kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kuran herkes turnuvaya katılabilecek.
20 Mayıs 2021 Perşembe 16:26
Sağlık kurulu ve Fifta' nın talimatları ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri çerçevesinde 21 Mayıs Cuma günü saat 18.00 de DAÜ tenis kortlarında futbol tenisi müsabakası düzenlendi.
Erkekler ve kadınlar üçlü kategorilerinde oynanacak olan Gençlik kupasında kulüp olma zorunluluğu olmadan üç kişilik takımını kuran herkes turnuvaya katılabilecek.