Koop çalışmalara hız verdi

Basketbol Federasyonunun ligi Nisan sonuna doğru başlatma kararını açıklamasıyla birlikte Koopspor çalışmalarına hız verirken, dünü Atatürk Spor Salonunda yaptığı idmanla sürdürdü.

Basketbol’da 2020-21 sezonunu Nisan sonunda başlatma kararı Basketbol Federasyonu, Sağlık Kurulunun verdiği izinlerin ardından basketbol takımları saha çalışmalarına başlarken, Koopspor dünü Atatürk Spor Salonunda yaptığı idmanla sürdürdü. Koç Emrah Güven nezaretinde yaptığı salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüren Koopspor, başlayacak olan yeni sezonda tek hedefi Şampiyonluk olarak belirledi.

Fotoğraflar: Fuat ŞANLIER