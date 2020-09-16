Komisyon yeniden toplanacak

Spor İhtisas Komisyonu dün gerçekleştirdiği toplantıda spor müsabakalarının yeniden planlanması ve organize edilmesi konusunu baskan Sertaç Bozatlı baskanlığında görüştü. Toplantıya başbakan Ersin Tatar da bir süre katılarak bilgi aldı.

Toplantıda ülkedeki spor müsabakalarının mevcut durumu ele alınırken, temaslı ve temassız sporların yeniden başlaması için federasyonlar ve sporun diğer paydaşların görüşleri de alınarak cuma günü yeniden bir toplantı yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

1 Ekim’e kadar duran ülke sporu bu süreçte yapılacak toplantılarda alınacak kararlar rapor şeklinde başbakan Ersin Tatar'a sunulacak.