Kolozali Turnuvası tamamlandı

Başbakanlık uyuşturucu ile mücade komisyon başkanlığı, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş hentbol ihtisas spor kulübünün işbirliğinde gerçekleştirilen plaj hentbol turnuvasında iki gün sonunda şampiyonlar belirlendi.

19 takımın gençler ve büyükler kategorilerinde yer aldığı turnuvaya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Final maçları sonunda dereceye girenlere ödülleri yekililer tarafından verildi.

Genç kadınlar

1. Örensel Cyprus Team

2. Digem

Genç erkekler

1. YDÜ

2. Yükseliş

Büyük kadınlar

1. Pakduş

2. Aspestos

Büyük erkekler

1. Gençlik Gücü

2. Yükseliş