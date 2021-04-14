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Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti

1461 İskele Trabzonspor Derneği Başkanı Tayfun Köksal, 20 numaralı formayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na armağan etti.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:02
Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti
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1461 İskele Trabzonspor Derneği Başkanı Tayfun Köksal, 20 numaralı formayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na armağan etti.

1461 İskele Trabzonspor Derneği Başkanı Tayfun Köksal, derneklerine yapmış olduğu maddi ve manevi katkılardan dolayı derneğin adının yazılı olduğu 20 numaralı üniformayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na armağan etti. İşbirliklerinin artarak devam edeceğine inanç belirten Köksal, Başkan Sadıkoğlu’na, derneklerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da ayrıca teşekkür etti. Köksal’a Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde Dernek Sporcu Sorumlusu Hasan Özbaflı da eşlik etti.

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