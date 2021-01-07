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Koç’tan Arıklı’ya ziyaret

07 Ocak 2021 Perşembe 19:46
Koç’tan Arıklı’ya ziyaret
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Milli Olimpiyat Komitesi heyeti Ekonomi ve Enreji bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

MOK heyeti, ziyarette, Arıklı’ya Komitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Arıklı’ya, uluslararası olimpizm standartlarına ulaşılması yönündeki gayretler, spor ambargolarının aşılabilmesine yönelik Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile oluşturulan ortak çalışma grubu ve 'Olimpiyat Evi' projesi hakkında bilgiler verilirken, karşılaşılan çeşitli sorunlar hakkında da görüşler aktarıldı.

Arıklı: “Spor ambargosunu delen bir kişiyim”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, MOK heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Komitenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Arıklı, geçmişteki sıkıntıları ve süreci birlikte yaşadıklarının altını çizerek, “yaşananları yakından bilen ve spor ambargosunu delen bir kişiyim” dedi.

“Amacımız bu ülkedeki gençlerin önünü açmak, ülkeye uygulanan ambargoları bir şekilde delmekse bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Arıklı,  bundan sonraki süreçte birlikte çalışılacağını, geniş bir toplantıda konuların detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ziyaret anısında plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Olimpiyat KomitesiEkonomi Ve Enreji Bakanı Erhan Arıklı
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