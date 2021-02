Kocaismail’den teşekkür

Kocaismail “Cimnastikçiler sayesinde derneğimize destekler başladı”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail, derneğe katkı sağlamak için KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, cimnastikçilerin videolar yayınlayarak, farkındalık yaratmasına teşekkür etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bu dernek bir kuruş kazanmasa da kampanya beklenen sonucu vermese de böylesi saf, tertemiz duygularla bizi destekleyen KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçilerinin kattığı güç, verdikleri mesaj ve yüreğimize gönderdikleri küçük kalplerinden gelen kocaman sevgiyle var olmayı başaracağımızdan eminiz.

Binlerce cimnastikçilerimizin eğitmenleri, dörder, beşer aileleri ve onları tanıyan çevreleriyle şu anda ülkemizde büyük bir kitleye ulaşarak, sayelerinde Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin durumunu aktaran kampanyamızı duyurmayı başardık. Duyarlı vatandaşımız, iş insanımız ve dernekten yardım almış olan on binlerce hasta yakınları hemen destek çıkmaya, derneğin kapanmaması için kurtarma çabasına girdi. Bütün görsel yazılı basın, koca medya, derneğimize sahip çıktı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun, miniklerimizin cimnastik hareketleri yaparak çağrıda bulunmaları düşüncesi bir anda kocaman bir çığa dönüştü. Paylaşımlar artarken, sevgiler büyüdü. Umutlar yeşerip çoğaldı. Bu adada var olmak öyle bir şey işte… Kimsenin umurunda olmadığını düşündüğünüz birçok sıkıntılı durumlarda, bir acı bir kaybetme endişesinde, koca bir akım oluşturarak bir ve birlik olmayı hala çok güzel başarabildiğimizi görmek, gelecek adına en büyük umudu oluşturmaktadır. Sevgili yavrularım, kıymetli eğitmenler ve aileler, eş, dost kocaman güç medya, sayenizde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yaşayacaktır. Kattığınız enerji, yüreklerimize ulaştırdığınız sevgi, bizim var olmamız için gerekli en büyük yaşam kaynağı olmuştur.

Derneğimizden bu güne kadar yardım almış olan on binlerce hasta adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkede her olumsuzluğa karşın hala sevgi dağıtmayı bilen, güzel yürekli insanlarlayız. Sağ olunuz.”