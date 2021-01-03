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Klasman tamamlandı

03 Ocak 2021 Pazar 20:27
Klasman tamamlandı
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Hentbol U18 Liglerinde klasman maçları önceki gün ve dün  oynanan maçlarla tamamlandı

Hentbol Federasyonu, 2021 yılının ilk lig karşılaşmalarını geride bıraktı. Pandemi tedbirleri gereği bu yıl kamp lig formatı ile organize edilen ve Haspolat’taki CIU Arena’da seyircisiz oynanan hentbol maçlarında yeni yılın ilk sayıları U18’lerden geldi.

Maçlar öncesinde 144 sporcu ve antrenör, 15 hakem, 2 yöneticiye PCR yapıldı ve maçlar bu şekilde oynandı. U18 kız ve erkek liglerinde önceki gün 8, dün de 4 maç oynanarak klasman maçları tamamlandı. 16-17 Ocak’ta oynanacak Play-off ve final maçları ile sezon tamamlanmış olacak.

Klasman sıralamaları

Hentbol U18’lerde 1-4, 2-3 eşleşmesi şeklinde oynanacak play-offlar sonrasında şampiyonluk mücadelesi yapılacak. U18 kızlar liginde ilk sıra DİGEM, ikinci UKÜ, üçüncü Şahlan ve dördüncü Ozanköy takımının oldu.

U18 erkekler liginde ise klasmanı, Özgür Adımlar birinci, UKÜ ikinci, MGA üçüncü, MGA/NKL dördüncü sırada tamamladı.

16 Ocak’ta oynanacak play-off müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve 17 Ocak’ta şampiyonlar belirlenecek.

Klasmanda son gün maçlarında alınan sonuçlar ve play-off eşleşmeleri şöyle:

Dün

MGA-MGA/NKL: 20-13 (E)

UKÜ-Ozanköy: 31-20 (K)

DİGEM-Şahlan: 17-15 (K)

UKÜ-ÖAH: 14-25 (E)

16-17 Ocak Play-off ve final:

Kızlar

DİGEM-Ozanköy

UKÜ-Şahlan

Erkekler

Özgür Adımlar-MGA/NKL

UKÜ-MGA

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Anahtar Kelimeler:
Hentbol Federasyonu
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