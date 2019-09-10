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Klasiklerin güzelleri seçildi

Birçok klasik arabanın yeraldığı klasik otomobil güzellik yarışması hafta sonu Girne’de yapıldı

Klasiklerin güzelleri seçildi

Birçok klasik arabanın yeraldığı klasik otomobil güzellik yarışması hafta sonu Girne’de yapıldı

10 Eylül 2019 Salı 09:23
Klasiklerin güzelleri seçildi

5’nci Concours Classica Klasik Otomobil güzellik yarışması 7 Eylül 2019’da Onar Village Girne’ ev sahipliği, Ana Sponsor Asel Group Citroen himayelerinde Cyprus XP, Onar Village, Efes Pilsen ve Hediyem Su’nun katkıları ile gerçekleşti.

gerçekleştirildi.

Gece Mercedes Benz Derneği Başkanı Tamer Konat’ yaptığı konuşmayla başladı.

Tüm Türk ve İngiliz ve Baf’ dan gelen katılımcılara teşekkür ederek söze başlayan Konat’ Ana sponsor Asel gruba, Cyprus xp travel’a, Efes pilsen ve Hediyem su Ayrıca katkılarından dolayı teşekkür etti.

40 civarında klasik otomobilin katıldığı etkinlikte klasik otomobil tutkunları Onar Village’de klasik müzik eşliğinde güzel bir akşam yemeğinin hemen ardından, Mercedes Benz Derneği Başkanı Tamer 2 kişiden oluşan jüri kararını açıkladı. kont’ kendi kategorilerinde derecelendirilirken kazanan sıralaması;

Fransız model

1. Zafer Altıntaş citroen,

2.Atay Cafer Ürel Citroen (1952 model)

İngiliz;

1. Rıchard Grıffths (morgan)

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2.Rus; Alex Alaska (Lada)

Alman;

1.IAN FRITH (MERCEDES)

2. Cevdet Boğaçhan (Mercedes 180SL)

Japon;

1.Neıl Wıshart (Toyota subra)

2.Ufuk damdelen (Datsun)

Türk;

Tamer konat (Fıat)

Amerikan

Zafer ALTINTAŞ (CADİLLAC)

Anahtar Kelimeler:
Klasik Otomobil Güzellik Yarışması
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