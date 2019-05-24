Klasiklerin Gaziveren yolcusu

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor.

Bu yılın dördüncü etkinliği olan “Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi”, 26-27 Mayıs’ta yapılıyor.

Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 6’ncısı tekrarlanacak rallide klasik severler Gaziveren’e yolculuk yapacak.

Ralli, 26 Mayıs Pazar günü Lefkoşa Dereboyu’ndaki Yakın Doğu Bank önünden saat 10.00’da başlayacak. Ülkemizin batısına doğru yola çıkacak olan yarışmacılar, geçilecek etapların ardından Gaziveren köyüne giriş yaparak burada bulunan Livadya Restoran’da yarışı tamamlayacak.

Rallinin sonuçları, 27 Mayıs Pazartesi gecesi Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisindeki Yakın Doğu Klasik Araba Müzesi’nde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

YDÜ Hastanesi her yarışmacıya aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak ücretsiz check-up hediye edecek.

Kayıtlar devam ediyor.

Dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları devam ediyor..Katılım için dernek üyelik şartı aranmayan ralli için son başvuru bugün saat 14.00 olarak belirlendi.