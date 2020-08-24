Klasikler final yapıyor

KTKOD’un Yaz Faaliyetlerini Cyprus Wireless “Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” 2.ayak Final organizasyonu ile tamamlıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD),yaz faaliyetlerinin sonuncusunu bugece KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Himayelerinde Cyprus Wireless Ana sponsorluğundaki Klasik Otomobil Slalom yarışı ile gerçekleştiriyor.

buakşam, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek, sezonun final slalom yarışı etkinliği Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğundaki “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” olacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, yine klasik severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Cemsa Kartin Tesislerinde yüzden fazla klasik aracın katılımı ile saat 19:30 da başlayacak. Seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği sezonun son slalom yarışında yine birbirinden renkli ve güçlü klasik araçlar hünerlerini sergileyecek. 2150 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden yapılacak olan yarışın direktörlüğünü İsmet Tufan üstendi.DJ Dinc 80ler ve 90lar canlı müzik performansı ile gelenlere müzik keyfi yaşatacak. Yaşar Köroğlu’nun sunumu ile başlayacak olan gece sonunda dereceye girenlere süpriz hediyeler ve kupaları takdim edilecek. KTKOD’nin 2020 sezonunun dördüncü faaliyeti olan yarışın ardından yaz organizasyonları tamamlanacak.Zekai & Zekai ZES Enerji sistemleri , Oza Kahve , Penguin’ Parlour’un da katkı koyduğu yarışta hem yarışa katılacak olan ekiplere hemde izlemeye gelen seyricilere Zekai & Zekai LTD tarafından nano maske ve Oza Kahvelerinden ise 80’lerin unutulmaz aksesurarı olan ve özel tasarlanmış yaka rozetleri hediye olarak dağıtılacak.