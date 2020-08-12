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Klasikler Başkent’te hazine aradı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:09
Klasikler Başkent’te hazine aradı
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Yılın üçüncü organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyetini gerçekleştirdi.

Yılın üçüncü organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı. 57 klasik aracın katıldığı etkinlik, çok keyifli ve eğlenceli geçti. Lefkoşa Levent İlkokulu Otoparkında başlayan etkinlikte klasik severler,bulmaları istenen yedi farklı noktadan geçerek finişe ulaşmaya çalıştı Lefkoşa’nın tarihinde önemli yerleri ve mekanları bulmaya çalışan ekiplere Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan 21 soru soruldu, gidecekleri bir sonraki tarihi noktayı bulmaları için yönlendirme yapıldı.

Lefkoşa’yı gezen klasik severler yine geçtikleri yerlerden ilgiyle takip edildi.

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“En İyi Korsan” Düello’da Belli Oldu

Yarışmada, iki ekip 21 sorunun 18’una doğru cevap vererek finalde düello’ya kalmayı başardılar. Fahriye Köroğlu – Sultan Köroğlu ve Ayşe Deveci’den oluşan ekip finalde Salih Öztunç – Seren Yorulmaz ekibine üstünlük sağlayarak “En İyi Korsan Ekip” ödülünü  kazandılar. İkincilik ise 16 doğru cevapla Kemal – Mine Köroğlu Çiftinin  oldu.

150 kişinin katıldığı etkinlik, gecenin son noktası olan Bigos Grill Restoranda sunulan gece yemeğinin ardından tamamlandı

  

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Son Güncelleme: 11.08.2020 20:15
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