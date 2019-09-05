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Klasikler başkentte gezdi

2. Rock Oil Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi bu yıl da merhum üye Yusuf Tosun anısına yapıldı

Klasikler başkentte gezdi

2. Rock Oil Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi bu yıl da merhum üye Yusuf Tosun anısına yapıldı

05 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Klasikler başkentte gezdi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın sekizinci faaliyetini, sezonun da üçüncü klasik otomobil rallisini gerçekleştirdi.

İkinci kez faaliyete ana sponsor olan Rock Oil adıyla yapılan Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi yine muhteşem görüntülere sahne oldu. Lefkoşa’da bulunan Özel Etnografya Müzesi ve Şeherde Restoran park yerinde start alan klasikler, Lefkoşa sınırlarında gerçekleşen yarışta en iyi dereceleri yapmak için mücadele etti.

Etkinlik geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine derneğin merhum üyesi Yusuf Tosun anısına yapıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen yarışa, 49 klasik araç katıldı.

49 aracın 13’ü ‘ilk kez’ yarışa katılırken, 9 ekibin de ‘kadınlardan’ oluşması dikkat çekti.

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Keyifli ve eğlenceli geçen yarış, dernek üyelerine şampiyonada 2,25 katsayı puan kazandırdı.

Kelebek ailesi kazandı

Lefkoşa Yenişehir bölgesinde bulunan Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi ve Şeherde Restoran Park alanında başlayan yarış, yine aynı bölgede tamamlandı. Yaklaşık 90 dakikalık parkur, üç Sabit Hız Testi’nden (SHT) oluştu.

Lefkoşa’nın serin gece ortamında gerçekleşen yarış sonrası neticeler açıklandı ve ödüller törenle verildi.

Yarışı 2018 yılı şampiyonu Ali-Pembe Kelebek ekibi 1979 model Mercedes Benz 350 SL araçlarıyla kazanarak Genel Klasman birincisi oldular. İkincilik 1983 Model Mercedes Benz W123 otomobilleriyle Ertan-Ayşe Namlı’nın olurken üçüncülük kürsüsünde ise 1976 model Ford Escort MK2 klasikleriyle Halil- Gizem Erhan çifti yer aldı. Salih- Yonca Çeliker ekibi ise SHT 2’deki ideal süreye 0,012 SN yaklaşarak , yarışın “Best Time” ödülünü kazandı. Diğer klasman birincileri ise, E kategorisinde

İsmet-Ayşe Tufan , F kategorisinde Olgun- Ecem Biçak , G kategorisinde Murat- Safiye Osmanoğlu , Çiftler kategorisinde Salih- İpek Ünüvar , Turing Kategorisinde Cevdet- Sinem Boğaçhan , Kadınlar Kategorisinde Jale Kuset - İpek Coşkuner , VW Beetle kategorsisinde ise İsmet- Ayşe Tufan ekiplerinin oldu.

Anahtar Kelimeler:
2. Rock Oil Şeher
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