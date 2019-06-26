“Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” başlıyor

İlkbahar faaliyetlerini tamamlayan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), yaz organizasyonlarına yarın akşam başlıyor.

Derneğin 2018 sezonunda başlayan slalom şampiyonasına bu yıl da Cyprus Wireless Solutions Ltd ana sponsor oldu. Ayrıca Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyona bu yıl da 3 yarış üzerinden olacak.

Şampiyonanın birinci ayağı yarın akşam, Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan slalom yarışı, bu yıl dernek yönetiminin yoğun çalışmaları neticesinde bambaşka bir atmosferde yapılacak. 2018 sezonunda gerçekleşen şampiyona çok ses getirmiş ve takdir toplamıştı. Geçen yılki şampiyonada 278 klasik araca ev sahipliği yapan dernek yönetimi, bu yıl katılımın çok daha yüksek olmasını bekliyor.

Aliusta: Rekor katılım bekleniyoruz

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 sezonuna çok hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek yılın beşinci faaliyeti olan Klasik Otomobil Slalom Yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



Geçen yıl 278 klasik araca ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Aliusta, bu yıl bu rakamın çok üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Yarışmaya, 25 yaşını doldurmuş 100’ün üzerinde klasik aracın katılmasını beklediklerini belirten Aliusta, Royalton 2019 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na da ayrıca dernek üyelerine kayıtlarını yapmaları halinde 10 puan verecek olan yarışın saat 18.00’de kayıtların açılmasıyla başlayacağını, saat 19.00’da pistin tanıtımı için formasyon turu yapılacağını ve saat 19.30’da ilk klasik aracın start alacağını söyledi.Aliusta, üç ayaktan oluşacak Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası genelinde toplanan puanlar neticesinde hem genel klasmanda hem de kategorilerinde ilk üçe girenlerin, şampiyona balo gecesinde kupalarına kavuşacağını belirtti.Slalom yarışmasının “Genel Klasman”, “E-F-G Kategorileri”, “Kadınlar” ve “VW Beetle” kategorilerinden oluşacağını ifade eden Aliusta, bu yıl “Turing” kategorisini “Turing A” ve “Turing B” olmak üzere ikiye ayırdıklarını söyledi.Ayrıca yönetim kurulu bu yıl yeni bir klasman daha ilave etme kararı da aldı. Son zamanlar oldukça ilgi çeken ve büyük bir hayran kitlesi olan BMW serisinin en gözde modeli E30 serisine özel olarak yeni bir klasman daha dahil edildi. ‘BMW E30 Kategorisi ‘ olarak slalom şampiyonasında yer alacak olan bu klasmandaki mücadele heyecanla izelenecek.