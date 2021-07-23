KKTF sporcusu Turgay Hıdıroğlu şampiyon

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcusu Turgay Hıdıroğlu Kuzey’den sonra Güney’de de şampiyon oldu!KKTF’nun Girne de düzenlediği Head & Shoulders Cup tenis turnuvasında U16 tekler kategorisinde şampiyon olan başarılı tenisçi Turgay Vural Hıdıroğlu final maçını kazanıp şampiyon olduğu gün ödül törenini bekleyemeden Baf’a gitti.Güney Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun Baf’ta düzenlediği APHRODİTE HILLS PANCPRIAN G3 2021 turnuvasında U16 teklerde finalde rakibi David Yalanuzyan’ı 6/4 ve 6/0 ile geçerek set vermeden şampiyon oldu. Başarılı tenisçimiz U18 çiftler kategorisinde de partneri Nikolay Zalevski ile final oynama başarısı göstererek turnuvayı iki kupa birden alarak tamamlamıştır.