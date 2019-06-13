KKTCELL Kadınlar Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği ile Mağusa Spor Akademisi, kozlarını Cumartesi günü paylaşacak

KKTCELL Kadınlar Ligi’nde şampiyonluğun iki güçlü adayı Akdeniz Spor Birliği ile Mağusa Spor Akademisi, kozlarını Cumartesi günü Ozanköy’de paylaşacak.

KKTCELL Kadınlar Ligi’nde 6.hafta geride kalırken, heyecan da git gide artmaya başladı. 16 puanla yenilgisiz liderlik koltuğunda yer alan Mağusa Spor Akademisi, ligin 7.haftasında 13 puanla ikinci sırada yer alan Akdeniz Spor Birliği’ne konuk olacak.

EN’ler iki takımda

KKTCELL Kadınlar Ligi’nde 6.hafta geride kalırken, en fazla gol atan ekip ikinci sıradaki Akdeniz Spor Birliği oldu. Rakip filelere 34 gol sığdıran Akdeniz, kalesinde ise 6 gördü. Lider Mağusa Spor Akademisi ise kalesinde sadece 3 gol görerek en gol yiyen takım olurken, attığı 24 golle de en fazla gol atan ikinci takım oldu.

KKTCELL Kadınlar Ligi Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. MAĞUSA SPOR AKADEMİSİ (KADIN) 6 5 1 0 24 3 21 16 2. AKDENİZ SB (KADIN) 6 4 1 1 34 6 28 13 3. GÖÇMENKÖY İYSK (KADIN) 5 4 0 1 13 11 2 12 4. GEÇİTKALE GSK (KADIN) 6 2 0 4 12 20 -8 6 5. YONPAŞ DUMLUPINAR TSK (KADIN) 6 1 0 5 4 32 -28 3 6. MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK (KADIN) 5 0 0 5 0 15 -15 0

7.Hafta Programı

15 Haziran Cumartesi

Akdeniz Spor Birliği-Mağusa Spor Akademisi (17.00)

Geçitkale-Göçmenköy (17.00)