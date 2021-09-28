KKTC’de bir ilk!

25-26 Eylül’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilke imza atıldı. Noyanlar Group of Companies ve CrossXtreme Spor Salonu sponsorluğunda, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından düzenlenen Fonksiyonel Fitness (CrossFit) yarışması gerçekleştirildi.

Yarışma, İskele Long Beach'de bulunan ve Noyanlar Construction'a ait olan Royal Sun Residence’ta yer aldı. Yarışmaya adanın farklı bölgelerinden 50'nin üzerinde atlet ve yarışmacı katılım gösterdi. Bunun yanı sıra yarışmada paralimpik atletler de boy gösterip yarıştı.

Sporcuların yanı sıra, izleyicilerin da katılıp aktif olarak yer aldığı ve eğlendiği birbirinden farklı ufak yan yarışmalar da organizasyona renk kattı.

Bir ilk olmasının yanı sıra, yarışma yardımsever bir amaca da aracılık etmiş oldu. Yarışmadan elde edilen gelir, SMA-TIP 1 hastası olan Asya bebeğin tedavisine destek amaçlı bağışlandı.

Yarışma sonucu dereceye giren yarışmacılar ise şöyle;

Beginner Woman

1. Kayra Mattix

2. Emel Keyfiala Sevinç

3. Peran Sümer

Beginner Man

1. Veli Özfuttu

2. Kenan Özcü

3.Burak Harper

Scaled Woman

1. Emine Hızlıer

2. Amanda Grahn

3. Hananeh Kordbacheh

Scaled Man

1. Berk Ekensoy

2. Emir Akşahoğlu

3. Cafer Duvarcı

3. İbrahim Guda

Master Man 35-39

1. Mehmet Sevinç

Master Man 40-44

1. Cafer Özgalatyalı

Master Man 45+

1. Özgür Çıralı

Master Woman 40-44

1. Cemaliye Soğancı

Paralimpik

1. Ömer Bulduk

Team MMF

1. Hasan Oduncuoğlu, Celil Kocatürk, Andria Louka

2. Yetkin Öngün, Fikri Köroğlu, Elçin Kubilay

3. Yener Doğan, Volkan Arslantaş, Melis Gürpınar

Paralimpik dalda yarışmaya katılan Ömer Bulduk yarışmada üstün bir performans göstererek her ne şartta olursa olsun, bizlere engellerin aşılabileceğini gösterdi.

Ömer Bulduk’a Paralimpik dalda katılımından dolayı madalya,kupa ve çeşitli hediyeler verildi. (MHA)