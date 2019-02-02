KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
K-Pet ve U 21 Futbol Ligleri’nde,ikinci devre dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya karşılaşması ile başladı..Ligler’de bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle...
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..
K-Pet ve U 21 Futbol Ligleri’nde,ikinci devre dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya karşılaşması ile başladı..Ligler’de bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.