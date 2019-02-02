KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..

K-Pet ve U 21 Futbol Ligleri’nde,ikinci devre dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya karşılaşması ile başladı..Ligler’de bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle...