Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın...
Tetikçi turist çıktı
Tetikçi turist çıktı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Kızılkurt ambulansı dağıttı
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..

K-Pet ve U 21 Futbol Ligleri’nde,ikinci devre dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya karşılaşması ile başladı..Ligler’de bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle...

KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..

K-Pet ve U 21 Futbol Ligleri’nde,ikinci devre dün akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu-Çetinkaya karşılaşması ile başladı..Ligler’de bugün oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle...

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:11
KKTC futbol liglerinde günün karşılaşma sonuçları..

Son Güncelleme: 02.02.2019 20:17
Anahtar Kelimeler:
Kktc Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak
Atletlerimiz Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış
Uçurtma sörfçüsü Bridge'den nefes kesen 200 metrelik atlayış
Cedi Osman, NBA 'Yükselen Yıldızlar' Dünya Karması'na seçildi
Cedi Osman, NBA 'Yükselen Yıldızlar' Dünya Karması'na seçildi
Chelsea'ye FIFA soruşturması: Transfer yasağı kapıda
Chelsea'ye FIFA soruşturması: Transfer yasağı kapıda
Aslan'da forvet transferi tamamlandı!
Aslan'da forvet transferi tamamlandı!
Türkiye U14 ve U16 Atletizm Yarışları kafilesi belirlendi
Türkiye U14 ve U16 Atletizm Yarışları kafilesi belirlendi
KTSYD Kupası sahiplerini buluyor..!
KTSYD Kupası sahiplerini buluyor..!
Hentbolda KTSYD Kupası sahibini bulacak
Hentbolda KTSYD Kupası sahibini bulacak
Finalin adı UKÜ - GG
Finalin adı UKÜ - GG
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim