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KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

22 Eylül 2019 Pazar 16:20
KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama Müsabakası

Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen 7. Engel Atlama Müsabakası ilk gün sonuçları belli oldu. Gerçekleşen 3 kategorinin 2 birinciliği Aner Atlı Spor Kulübü kazandı. Spor kulübü adına yarışan Fevzi Kızılkılınç ve Merve Falyalı kategorilerinin birincileri oldular. Müsabakayı sıfır ceza puanı ile tamamlayan yarışma Fevzi Kızılkılınç, 22 yarışmacı arasından birinci geldi. Daha yüksek atlama kategorisi olan 90 cm yükseklikte Merve Falyalı, 22 rakibini de geride bırakarak sıfır hata ile yarışı tamamladı. Yarışmalara bugün devam edilecek…

21 Eylül tarihinde 3 kategoride yapılan sonuçlar şu şekilde:

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12 YAŞ ALTI / 10 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

TUNAÇ

Nerin Batıbeniz

Ringo

0

2

ROYAL

Ali Toruntay

Duncan

0

3

ROYAL

4

70 CM / 22 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

ANER

Fevzi Kızılkılınç

Çakır

0

2

TUNAÇ

Ramadan Namsoy

Jack

0

3

TUNAÇ

Jaya Hoyles

Queen

0

90 CM / 22 YARIŞMACI

Sıra

Kulüp

Yarışmacı

Atı

Ceza

1

ANER

Merve Falyalı

Tayfun

0

2

TERZİOĞLU

Leyla

Gökaşan

2

3

TUNAÇ

Jasmine Çelebioğlu

Zorba

4
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