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KKTC bilardo şampiyonası tamamlanıyor

Bilardo’da Tüm Yaş Kategorilerinde 8 Etap Üzerinden Gerçekleştirilen

11 Haziran 2021 Cuma 18:02
KKTC bilardo şampiyonası tamamlanıyor
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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun her yıl tüm yaş kategorilerinde 8 Etap üzerinden gerçekleştirdiği KKTC Bilardo Şampiyonası Kızlar, Gençler ve Senyörler kategorilerinde tamamlandı. Şampiyonanın U19, U23 ve Büyükler kategorilerindeki mücadele 12 Haziran Cumartesi gerçekleşecek 8. Etaplar ile tamamlanacak. Şampiyonada her yaş kategorisinde ilk üç dereceye girmeyi başaran sporcular KKTC Milli Takımlarını oluşturmakta ve IOC tarafından tanınan Avrupa Şampiyonaları’nda ülkemizi KKTC Bayrağı altında temsil etmektedirler.

KIZLARDA ALARA GHAFFARİ TAHTINI KORUDU

2016 yılından beridir kızlar birinciliğini elinde bulunduran ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya ’ya ulaşan Alara Ghaffari tecrübesi ile yeniden 2121 KKTC Kızlar Şampiyonu oldu. Mağusa Gelişim Akademisi Bilardo Takımı’nın, Alara’nın birinciliği ile birlikte Sevimsu Yazganarıkan ve Emine Yeğen’in performansı sonucu Kızlar kategorisinde ilk üç dereceyi elde etmesi dikkat çekti.    

Derecesi

Sporcu

Puanı

Kulübü

1.

Alara Ghaffari

2760

Mağusa Gelişim Akademisi

2.

Sevimsu Yazgan Arıkan

2500

Mağusa Gelişim Akademisi

3.

Emine Yeğen

2165

Mağusa Gelişim Akademisi

4.

Ufuk Ekener

2120

Tuzla Spor Kulübü

GENÇLERDE EFE ÖZKUTAYLI KIL PAYI

2021 KKTC Bilardo Şampiyonası Gençler Kategorisi Efe Özkutaylı ile Seyhan Sevgüm’ün kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İlk üç etapta Efe Özkutaylı’nın üstünlüğüne rağmen Seyhan Sevgüm 4., 5. Ve 7. Etapları birinci tamamlayarak son etaba 70 puan farkla önde girdi. Efe Özkutaylı 8. Etapta finalde Seyhan Sevgüm’e karşı kazanarak genel puan durumunu eşitlemiş oldu. Yarışma Yönetmeliği uyarınca, kendi aralarında gerçekleşen 5 karşılaşmanın üçünü kazanmış olan Efe Özkutaylı KKBF Spor Koordinatörlüğü tarafından averaj farkıyla şampiyon ilan edildi.

Derecesi

Sporcu

Puanı

Kulübü

1.

Efe Özkutaylı

3090

Mağusa Gelişim Akademisi

2.

Seyhan Sevgüm

3090

Alsancak Belediyesi

3.

Mehmet Aydın Öngören

2415

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği

4.

Ali Boztuna

2175

Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği

SENYÖRLERDE ŞAMPİYON RÜSTEM AYGÜNLÜ

İlk dört etapta elde ettiği başarı ile 1. Sıraya yerleşen Aygünlü ezeli rakibi Emir Konuklu’nun 5.,6. Ve 7. Etaplardaki yükselişine engel olamayarak şampiyonluğu 8. Etaba bıraksa da son etapta elde ettiği derece ile şampiyonluğu elde eden taraf oldu. Diğer yandan Fırat Leylek ve Hakan Doğahan arasında süren üçüncülük mücadelesinin kazananı da 8. Etabı birincilikle kazanan Fırat Leylek oldu.

Derecesi

Sporcu

Puanı

Kulübü

1.

Rüstem Aygünlü

3090

Aygün Spor Kulübü

2.

Emir Konuklu

2970

Aygün Spor Kulübü

3.

Fırat Leylek

2760

Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği

4.

Hakan Doğahan

2640

Taşkınköy Spor Kulübü

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KKTC BAYRAĞI İLE KATILACAKLAR

Genç ve Kız Milli Takımlarımız, Slovenya^nın Lasko şehrinde 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2021 Avrupa Gençler ve Kızlar Avrupa Şampiyonası^nda ülkemizi her yıl olduğu gibi KKTC Bayrağı altında temsil edecekler. Genç sporcularımızın 2012 yılından bu yana toplamda 2 kez Dünya Gençler Üçüncülüğü, 4 kez Avrupa İkinciliği, 4 kez Avrupa Üçüncülüğü ve ayrıca 2 kez de Takımsal Avrupa Üçüncülüğü bulunmaktadır.

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