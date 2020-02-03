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KKTC Badminton kafilesi, Savaş Dursun önderliğinde büyük başarıya imza attı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO bölümü öğretim görevlisi Savaş Dursun’un Antrenörlüğünde, Ankara’da, Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu anısına düzenlenen, Türkiye Halk Veteranlar ve Master Veteranlar Badminton Şampiyonası’nda KKTC kafilesinden büyük başarı.

KKTC Badminton kafilesi, Savaş Dursun önderliğinde büyük başarıya imza attı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO bölümü öğretim görevlisi Savaş Dursun’un Antrenörlüğünde, Ankara’da, Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu anısına düzenlenen, Türkiye Halk Veteranlar ve Master Veteranlar Badminton Şampiyonası’nda KKTC kafilesinden büyük başarı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:44
KKTC Badminton kafilesi, Savaş Dursun önderliğinde büyük başarıya imza attı

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde, Prof. Dr. A. Faik İMAMOĞLU anısına düzenlenen, Türkiye Halk Veteranlar ve Master Veteranlar Badminton Şampiyonasına katılan KKTC Badminton kafilesi, katıldığı 5 final müsabakasından 4 altın 1 gümüş madalya ve bunun yanında birde bronz madalya elde ederek, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etti.

164 sporcunun katıldığı yarışmalarda elde edilen 4 şampiyonluk, bir 2. lik ve bir 3. lük ödülüyle ciddi bir başarıya imza atan sporcular, Badminton sporuna uzun yıllar emek veren ve ciddi başarılara imza atan ve Girne Amerikan Üniversitesi BESYO bölümü öğretim görevlisi, KKTC Badminton camiasının son zamanlar da yetiştirdiği en yetenekli ve KKTC badminton şampiyonu eski Türkiye Milli Takım Sporcusu ve Badminton Antrenörü Savaş DURSUN’un önderliğinde yarıştı.

Masterler Tek Kadınlar

Ülviye BEŞE

Masterler Çift Erkekler

Cafer YÖNCÜ / Ümit ALTIN

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Halk Veteranlar Çift Kadınlar

Rasime Basat KELEŞ / Heyran YAMAÇ

Masterler Karışık Çiftler

Cafer YÖNCÜ / Ülviye BEŞE

Halk Veteranlar Tek Kadınlar

Heyran YAMAÇ

Halk Veteranlar Karışık Çiftler

Recep KAYA / Rasime Basat KELEŞ

Anahtar Kelimeler:
KKTC Badminton KafilesiSavaş Dursun
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