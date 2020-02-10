KKORD’de de görev değişimi

Geçtiğimiz sezonun başında Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde başkanlığa getirilen Coşkun Bundak, artan iş yoğunluğu sebebiyle Mali Genel Kurul’a başkanlık seçimi gündemini de ekleyerek yeni sezonda başkanlığa aday olmadığını belirtmişti. Yapılan çalışmaların ardından başkanlığa aday olan Hulus Eren geçtiğimiz akşam yapılan genel kurulda derneğin dördüncü başkanı seçildi. Offroad camiasına daha önceki dönemlerde de birçok hizmeti bulunan Hulus Eren, üyelerin onayını almasının ardından yönetim kurulu listesini de kurulun onayına sundu. Önümüzdeki iki yıl görev yapacak olan liste şu şekilde;

Yönetim Kurulu: Hulus Eren (Başkan), Cemal Çelik (Asbaşkan), Veli Esendağlı (Mali İşler Sorumlusu), Cemaliye Çobanoğulları (Sekreter), Yusuf Tosun (Faal Üye), Emin Emingil (Faal Üye), Mehmet Topal (Faal Üye), Ahmet Esendağlı (Yedek Üye), Ahmet Baştaş (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Halil Erdoğuş (Başkan), Argun Çağıl (Asil Üye), Mustafa Tosun (Asil Üye), Hüda Hüdan (Asil Üye), Ozan Birşen (Asil Üye), Cemal Arsal (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu: Hakan Kofalı (Başkan), Burak Emingil (Asil Üye), Görkem Eren (Asil Üye), Sami Şenbaş (Yedek Üye), Şefik Uzun (Yedek Üye)