Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi

Kadınlar Ligi’nde klasman ikinci tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı kendi sahasında konuk etti ve maçı 3-0 kazanarak üç maç kazanım esasına göre oynanan seriye 2-0 yaparak finale çok yaklaştı.

YDÜ erkeklerde galip: 0-3

Erkekler Ligi’nde ise Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda dün gece Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 yenerek üç maç kazanım esasına göre oynanan seride durumu 1-1’e getirmeyi başardı.

Kadınlarda klasmanı lider tamamlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Karpaz Gate Mamina’yı bu gece konuk edecek. LAÜ rakibi karşısında seriye 1-0 lık üstünlükle başlayacak.

Erkekler Ligi’nde klasman lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor evinde play-off’a 4.sırada giren Vakıfları konuk edecek. Mağusa Arena’da bu gece oynanacak olan serinin ilk maçı saat 19.00’da oynanacak ve Çamlıkspor seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.