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Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi

Voleybolda Klasman ve Federasyon Kupası müsabakalarının ardından 2019-2020 sezonu lig şampiyonunu belli edecek olan play off maçları önceki akşam başladı.

Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi

Voleybolda Klasman ve Federasyon Kupası müsabakalarının ardından 2019-2020 sezonu lig şampiyonunu belli edecek olan play off maçları önceki akşam başladı.

03 Mart 2020 Salı 20:30
Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi
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Kadınlar Ligi’nde klasman ikinci tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı kendi sahasında konuk etti ve maçı 3-0 kazanarak üç maç kazanım esasına göre oynanan seriye 2-0 yaparak finale çok yaklaştı.

YDÜ erkeklerde galip: 0-3

Erkekler Ligi’nde ise Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda dün gece Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 yenerek üç maç kazanım esasına göre oynanan seride durumu 1-1’e getirmeyi başardı.

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Bu gece 2 maç var

Kadınlarda klasmanı lider tamamlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Karpaz Gate Mamina’yı bu gece konuk edecek. LAÜ rakibi karşısında seriye 1-0 lık üstünlükle başlayacak.

Erkekler Ligi’nde klasman lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor evinde play-off’a 4.sırada giren Vakıfları konuk edecek. Mağusa Arena’da bu gece oynanacak olan serinin ilk maçı saat 19.00’da oynanacak ve Çamlıkspor seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybolda Klasman Ve Federasyon Kupası
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