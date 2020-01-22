Kıyasıya yarıştılar

Vücut geliştirme ve Fitnes Federasyonu Powerlifting şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri hafta sonu yapıldı.
KKTC Powerlifting (Ağırlık Kaldırma) Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerini Lefkoşa YDÜ AKM’de gerçekleştirildi.
Bay, Bayan; gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleşen şampiyonaya yoğun ilgi gösteren sporcuların, çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda elde etmiş oldukları dereceler ile milli takıma girmeye çalıştılar.
Büyük Bayanlar
-72 kg kategorisi
-Zehra Borazancı…………………………..KKTC şampiyonu (FIT-PLUS)
-Gülten Demirci……………………………..İkinci (FIT-PLUS)
Genç Erkekler
-74 kg kategorisi
-Erdoğan Çetin………………………………KKTC şampiyonu (LAÜ)
-Atakan Terzili……………………………... İkinci (YDÜ)
-83 Kg Kategorisi
-Mustafa Akmergiz…………………………KKTC Şampiyonu (KEEP-FIT)
-Ferhat Okuyucu………………………… ... İkinci(KEEP-FIT)
-93 Kg Kategorisi
-Deha Karahan………………………………. KKTC şampiyonu (ODTÜ)
-Mehmet Osman Güzelgöz……………… Üçüncü (CROSS-EXTREM)
-105 Kg Kategorisi
-Sertaç Bulgan………………….KKTC şampiyonu (CROSS-EXTREM)
-Soykan Göksal Kamal…………………… İkinci (ODTÜ)
-Hasan Karuzkaz…………………………….Üçüncü (ARAS )
Büyük Erkekler
-74 Kg Kategorisi
-Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi…………… KKTC şampiyonu (KEEP-FIT)
-İsmail Erca Gökgül…………………………İkinci
-105 Kg Kategorisi
-Mehmeteli Deniz……………………………...KKTC şampiyonu (KEEP-FIT)
-Kubilay Kekeç………………………………...İkinci (FIT-PLUS)
-120 Kg Kategorisi
-Vur Yektaoğlu………………………………. KKTC şampiyonu (KEEP-FIT)
+ 120 Kg Kategorisi
-Yusuf Yalçınkaya………………………….. KKTC şampiyonu (YDÜ)
-Sergei Elekskitch……………………………İkinci