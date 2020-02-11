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KITMOK’ta ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu; Enduro, Motodrag ve Motokros’ta sezonun tamamlanmasının ardından 2019 Şampiyonlar Balosunu gerçekleştirdi

KITMOK’ta ödül töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu; Enduro, Motodrag ve Motokros’ta sezonun tamamlanmasının ardından 2019 Şampiyonlar Balosunu gerçekleştirdi

11 Şubat 2020 Salı 20:18
KITMOK’ta ödül töreni yapıldı

Enduro, Motodrag ve Motokros olmak üzere 3 dalda yoğun bir sezon geçiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tamamlanmasının ardından 2019 Şampiyonlar Balosunu gerçekleştirdi. 3 dalda, hem kategorilerde, hem de sınıflarda ilk üçe giren yarışmacılara kupalarının verildiği şampiyonlar gecesi, Demirhan’da bulunan Mağdurlar Meyhanesi’nde yapıldı. Kalabalık katılımcı grubuyla samimi bir ortamda yapılan gecede 7’şer sınıfa ayrılan Enduro Şampiyonası ve Motodrag Şampiyonası ile 3 sınıfa ayrılan 2018-2019 Motokros Şampiyonası’nda dereceye girenler kupalarını yönetim kurulu üyelerinden aldılar.

2019 Kuzey Kıbrıs Motodrag Şampiyonası

600cc: 1.Ali Alparslan, 2.Abdullah Porsnok, 3.Mehmet Hakan Beyazgül

600cc M: 1.Enis Süleyman, 2.Ali Alparslan, 3.Kadir Koyuncu

Naked: 1.Çağlar Çakır, 2.Necat Tosun, 3.Mehmet Silahsor

1000cc Std.: 1.Hasan Kazın, 2.Mehmet Hakan Beyazgül, 3.Uğur Yazıcı

1000cc+ M1: 1.Cemal Çelik, 2.Ahmet Huri Bağrıaçık, 3.Engin Kaya

1000cc+ M2: 1.Giannos Papasavva, 2.Cemal Çelik, 3.Panayiotis Mari Stylianou

1000cc+ M2 Pro: 1.Antonis Antoniou, 2.Kyriakos Gavriel, 3.Giannos Papasavva

2019 Kuzey Kıbrıs Enduro Şampiyonası

MX1A: 1.Yücel Topcu, 2.Ahmed Yıldız, 3.Hasan Çeto

MX1B: 1.Ahmet Ömerağa, 2.Sinan Güler, 3.Mustafa Bondigo

MX2: 1.Hasan Sezgin, 2.Cemali Nehirli, 3.Eyüp Saygılı

MX Bayan: 1.Neslihan Cantez

ATV1: 1.Ahmet Arel Türkoğlu, 2.Temel Atila, 3.Caner Müjde

ATV2: 1.Ahmet Miralay, 2.Aydın Kırık, 3.İbrahim Erülkü

ATV3: 1.Vural Tabak, 2.Şevki Akdeniz, 3.Mehmet Damdelen

2018-2019 Kuzey Kıbrıs Motokros Şampiyonası

MX1A 450cc: 1.Faik Enderoğlu, 2.Mustafa Dersev, 3.Yunus Özyay

MX1B 450cc: 1.Arda Alibaba, 2.Mustafa Özçağlar, 3.Ali Savaşan

MX2 250cc: 1.Barış Hürkol, 2.Cemali Nehirli, 3.Taygun Gökte

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Anahtar Kelimeler:
KITMOK ödül Töreni
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