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KITMOK ve Basel Holding-Polaris işbirliği

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ile Basel Holding-Polaris arasında önemli bir anlaşma sağlandı. Geleceğin yarışçıları için akademi kurulması konusunda yapılan anlaşmaya göre “KITMOK Akademi Geleceğe Sürüyoruz” projesi hayata geçirilecek

10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:04
KITMOK ve Basel Holding-Polaris işbirliği

Haziran ayında Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği ve minik motosikletçiler ile ATV sporcularının kısa bir parkurda boy göstermeleriyle temelleri atılan akademi için çalışmalar hız kazandı. Büyük ilgi gören ve takdir toplayan organizasyonun ardından Zet Karting tesislerinde yapılan Supermoto yarışında da minik sporcular bu kez babalarının refakatiyle pistte gösteri sürüşü gerçekleştirmişlerdi. Basel Holding-Polaris şirketini de heyecanlandıran bu proje için işbirliği anlaşması sağlandı. Buna göre kısa bir süre içinde KITMOK çatısı altında bir akademi kurulacak ve KITMOK’a ait küçük bir arazi üzerinde hazırlanacak parkurda 3-17 yaş arası sporcular, motosiklet ve ATV sürüşü konusunda bilinçlendirilecekler. Yapılacak organizasyonlarla da minik sporcular hünerlerini sergileyecekler.

Önderoğlu: Detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağız

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Konuyla ilgili açıklama yapan KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yeni sporcuların yetişmesi ve bilinçlendirilmesi KITMOK Yönetimi olarak bizlerin önceliğidir. Bu önemli ve hepimizi heyecanlandıran projede bizlerle birlikte olan Basel Holding Polaris’e teşekkür ederiz. Detayları önümüzdeki günlerde açıklamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Çakaloz: Minik ve genç sporcularımızı pistlerde görmek bizleri oldukça sevindirdi

Basel Holding-Polaris Direktörü Gürsu Çakaloz ise “Minik ve genç sporcularımızı pistlerde görmek bizleri oldukça sevindirdi. Geleceğin sporcuları olacak bireylerimizi tedbirli ve bilinçli bir şekilde yetiştirmek, hazırlamak için bu imkânı sunan KITMOK’a “Geleceğe Sürüyoruz” projesinde bizleri yanlarında tercih ettikleri için teşekkür ederiz.” dedi.

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