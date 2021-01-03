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Kısa zamanda büyük başarı

03 Ocak 2021 Pazar 20:57
Kısa zamanda büyük başarı
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Haziran 2019’da kurulan Fast Frogs kulübü 9 antrenör 33 lisanslı sporcuya sahip büyük bir takım olma yolunda

Yüzme; son dönemde potansiyeli yukarıya çekmesi yanında alt yapıya verilen önem sonrasında alttan gelen sporcularla birlikte açıkçası bütün dikkatleri üzerine çeken spor dalı haline geldi. Her platformda havuzun ülke adına yetersiz olduğunu söylemekten yorulmadığım ve yorulmayacağım konusunu da kaleme almadan geçersem ciddi haksızlık ederim diye düşünüyorum. Çok kaliteli kulüpleri, antrenörlerin ve sporcuların yüzmedeki mücadelesini fırsat buldukça görmeye çalışıyorum. 2019 Haziran ayında kurulan Fast Frogs kulübü ise son dönemde dikkatleri üzerine çeken kulüplerin başında geliyor. 9 antrenör, 33 lisanslı sporcusu ile haftanın altı günü havuzda ter döken Fast Frogs ailesi son dönemde elde ettiği derecelerle bir bakıma emeğinin karşılığını almış durumda. Geçtiğimiz haftalarda merhum Sedat Kaplan anısına yapılan küçükler bireysel yüzme şampiyonasına 8 sporcu ile katılan Fast Frogs kulübü 14 madalya ile keyifli bir yarışmayı daha geride bırakmış oldu

Direnç Eğitmen, Demir Debreli, Demir Demirdağ, Erol Özçelik, Nefes Bomboz, Su Coşkunsu, Fatma Süngü ve Şendil Ünalmış’ın katıldığı müsabakada hem dereceler hem de performans bir bakıma antrenörlerin yüzünü güldürmüş oldu. Haftanın 6 günü havuzda idman yapan minik kurbağaların performansları göz doldururken, gelen dereceler de emeklerinin karşılığı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fast Frogs
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