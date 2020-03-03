Kış Kupası'nın final Girne'de

Başel Holding ana sponsorluğunda, Girne Belediyesi'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 3’üncü ve son yarışı Girne Ralli Sprint, 5 kilometre uzunluğunda toprak etapta, dağlık bir parkurda olacak.

Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV’ler için de Kış Kupası heyecanı Pazar günü Girne'de üçüncü ve son kez yaşanacak. Yarışın kayıtları 4 Mart Çarşamba günü kapanacak.

Yarışın seyirci noktası, Mr Pound Plus karşısına kurulacak. Ahmet Kofalı ve Edim Macila, Polaris Kış Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veriyor. ATV1'de Ertun Altay, ATV2'de Ahmet Miralay ve ATV4'te ise Sona Singh'in üstünlüğü bulunuyor. Saat 10.30'da Polaris Showroom önünde başlayacak olan yarış, 13.00'te yine aynı yerde son bulacak.

Ödüller dağıtılacak

3'üncü sprintin ardından Başel Holding Polaris showroom önünde Kış Kupası Ödül Töreni ve kokteyl gerçekleşecek. Başel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Polaris Winter Cup 2020'de dereceye giren sporculara verilecek ödüller şöyle:

Kış Kupası Genel Klasman Birincisi: DJI Spark Drone

Kış Kupası Genel Klasman İkincisi: GoPro Hero 8

Kış Kupası Genel Klasman Üçüncüsü: GoPro Hero 7 Black

ATV1 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV2 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black

ATV4 Kategorisi Birincisi: GoPro Hero 7 Black