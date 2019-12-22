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Kimse üzülmesin 1-1

Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu 1-1 berabere kaldı.

Kimse üzülmesin 1-1

Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu 1-1 berabere kaldı.

22 Aralık 2019 Pazar 21:15
Kimse üzülmesin 1-1

K-Pet Süper ligin on beşinci hafta karşılaşmasında Gençlik Gücü ile Baf Ülkü Yurdu 1-1 berabere kaldı. İdan ile 54’de öne geçen Gençlik Gücü bu üstünlüğünü koruyamazken, Baf Ülkü Yurdu bu gole 73’de Adeola ile cevap verdi.

54.DK: Gelişen Gençlik Gücü atağında Uche’nin getirip yaptığı ortada Idan topu filelere gönderen isim oldu.1-0

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62.DK: Gençlik Gücü kontra atağında ceza alanı dışından Boateng’in vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

73.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında Azat’ın soldan getirip yaptığı ortada arka direkte Adeola skora denge getiren isim oldu.1-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 1-1 eşitlikle son buldu.

Anahtar Kelimeler:
Gg 1-1 Büy
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