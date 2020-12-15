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Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı

15 Aralık 2020 Salı 19:30
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
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KKTC Kickboks Federasuyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 29. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 8 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler.

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM

  1.  Halil Kadı
  2.  Poyraz Göçer
  3.  Hakann Deniz Akar

2.PUM

1.   Cemile Bulut

1.DAN

1.   Artur Tarasoy

2.   Alihan İlçin

3.   Mehmed Taşyürek

4.DAN

1.   Umar Abdulaziz

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Kickboks Federasuyonu
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