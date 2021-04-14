banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Kickbokscularımızdan bronz madalya

6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’nda yarışan Kickbokscularımız üçüncülük elde etti

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:06
Kickbokscularımızdan bronz madalya
banner337

6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’nda yarışan Kickbokscularımız üçüncülük elde etti

KKTC Kickboks Milli Takımımız,  Türkiye’nin Antalya Şehrinde düzenlenen 6.Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’ndan Bronz Madalya ile döndü.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası, 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapıldı. Üç gün boyunca devam eden yarışlarda Ülkemizi 1 Antrenör ve 4 sporcu ile temsil etti.

28 ülkeden 2200 sporcunun katıldığı ve bayrağımız ile yarıştığımız Avrupa Kupasında sporcularımız güzel müsabakalar çıkarttılar. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı Avrupa Kupasında 89 Kg. Genç Erkekler, Kick Light disiplininde yarışan sporcumuz Yusuf Efe Yetimoğlu bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Ülkemiz için önemli başarı

Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, böylesi önemli bir organizasyonda Ülkemizin Bayrağımız ile temsil edilmesinden büyük gurur duyduklarını ve bunun  Ülkemiz için önemli bir başarı olduğunu söyledi. Sporcularımız yarışmalarda gösterdikleri mücadeleden ve alınan dereceden dolayı Millilerimizi kutlayarak başarılarının devamını diledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eliz’den bir şampiyonluk daha
Eliz’den bir şampiyonluk daha
Minik efsaneler sahaya indi
Minik efsaneler sahaya indi
Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti
Köksal, Sadıkoğlu’na teşekkür etti
Dünya Oto Cup da heyecan sürüyor
Dünya Oto Cup da heyecan sürüyor
Tenis’te çekişmeli maçlar
Tenis’te çekişmeli maçlar
Yenicami’de alt yapı başladı
Yenicami’de alt yapı başladı
Yiğitcan Antalya’da dördüncü
Yiğitcan Antalya’da dördüncü
Air Badminton sahası hazır
Air Badminton sahası hazır
Lapta’da cimnastiğe yatırım yapılıyor
Lapta’da cimnastiğe yatırım yapılıyor
Dünya Oto Cup’da çekişmeli maçlar
Dünya Oto Cup’da çekişmeli maçlar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim