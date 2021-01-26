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Kickboks hakemleri 2021 sezonuna hazırlanıyor

26 Ocak 2021 Salı 19:30
Kickboks hakemleri 2021 sezonuna hazırlanıyor
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Kickboks hakemleri, Kickboks Hakem Komitesi Başkanı’nın sorumluluğunda Kickboks oyun kuralları uygulamalı olarak çalışarak 2021 sezonuna hazırlanıyor.

Kickboks hakemleri Ocak ayı içerisinde, Kickboks Hakem Komitesi Başkanı’nın sorumluluğunda Gazimağusa’da Erdem Akademi Spor Derneği Salonunda ve Lefkoşa’da Şimşek Savunma Sanatları derneği Salonunda, Kickboks oyun kurallarını uygulamalı olarak çalışarak 2021 sezonuna hazırlanıyor.

Kickboks Hakem Komitesi başkanı Vedat YAYAR, uygulamalı çalışmaların hem hakemlerimiz için hem de sporcular için yararlı olduğunu söyleyerek, bu tür çalışmalara Federasyona bağlı diğer derneklerin salonlarında devam edeceklerini belirtti.

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