KIBTEK çalışanları sendikası tarafından görev şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in görev şehitlerini anma amacı ile düzenlediği KIB-TEK bölgeler arası futbol turnuvasında Lefkoşa Bölgesi şampiyon oldu.

Pazartesi akşamı oynanan final maçında Lefkoşa Bölgesi ile Teknecik karşılaşırken Lefkoşa Bölgesi, Teknecik’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında Girne Bölgesi, İskele Bölgesini 5-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Toplam 6 bölgenin mücadele ettiği turnuvada takımlar 3’erli takımlardan oluşan 2 guruba ayrıldılar. A gurubunda Lefkoşa, İskele ve Mağusa, B gurubunda ise Girne, Güzelyurt ve Teknecik yer aldı.

A Gurubunu lider tamamlayan Lefkoşa, B gurubunda averajla ilk sırada yer alan Teknecik finalde karşı karşıya geldiler. Finalde Lefkoşa Bölgesi rakibi Teknecik’i Mustafa ve Cafer’in golleri ile 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olurken, toplamda 7 yıl içinde en fazla şampiyon olan takımın sahip olacağı şilde ismini yazdıran ilk takım olmayı başardı.

Göçmenköy sahasında oynanan final ve üçüncülük maçlarına ilgi çok fazlaydı. Maçları izlemeye gelenler arasında Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, Yeniden Doğuş partisi Başkanı Erhan Arıklı, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve birçok sporsever vardı. Maçtan önce maç sırasında ve sonrasında orada bulunan sporseverlere her türlü soğuk ve sıcak içecekle döner ikram edildi.

Şampiyon olan Lefkoşa Bölgesine kupayı El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ile Başbakan Ersin Tatar birlikte verdiler. Dereceye giren diğer takımlara turnuva adına konan diğer ödüller Kıb-Tek yetkilileri tarafından verildi.

Ödüller

Şampiyon: Lefkoşa Bölgesi



İkinci: TeknecikÜçüncü: Girne BölgesiGol kralı: Salih Şerifoğlu, (6) Girne BölgesiEn centilmen takım: Güzelyurt Bölgesi

Sponsorlara plaket

Turnuvanın gerçekleştirilmesinde katkı koyan sponsorlardan Kıb-Tek, Kıymet Trading, Mors, El-Part, Jast Ltd ve El-Kop’a plaketleri verildi.

Göçmenköy Spor Kulübü’ne de turnuva boyunca tesislerini açmasından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Hakemlere plaket

Maçların oynanmasında en önemli görevlerden birini yerine getiren hakemler Cemal Sakallı, İsmail Ercan, Halil Atlar, Çağın Gökçe Çağrı İlkoğlu, Fatih Bardakçıoğlu ve Yusuf Atlar’a plaketleri görev şehitlerinin yakınları tarafından verildi.

Bölge temsilcilerine plaket

Turnuvaya katılan Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Teknecik Bölge amirliklerine de plaketler taktim edildi.

