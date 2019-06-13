Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak verilen Yılın Başarı Ödülleri belirlendi

Yılın başarılıları belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen ‘Yılın Başarı Ödülleri’ açıklandı. KKTC Telsim Vodafone’un katkıları ile düzenlenen, “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ve KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödüller 18 Haziran Salı günü takdim edilecek.

Üstün Hizmet Ödülü Niyazi Okutan’a

Dernekten yapılan açıklamada ülke sporuna sporcu, eğitimci ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı olarak hizmet eden Niyazi Okutan bu yıl Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Yılın Sporcusu Merve Çelebi

Gerek ülkemizde formasını giydiği Lefke Avrupa Üniversitesi’nde, gerekse Türkiye Kar ve Plaj Voleybolu milli takımlarında gösterdiği performanslarla başarılı bir yılı geride bırakan Merve Çelebi, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülüne layık görüldü.

Çalıştırdığı Kenya Premier Lig ekibi Gor Mahia ile lig şampiyonluğu yaşayan Hasan Oktay Minci Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü, 2018 – 2019 futbol sezonunda gösterdiği başarılı yönetimle iyi bir performans sergileyen futbol hakemi Kerem Eran Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’ne layık görüldü.

Teşvik Ödülü Yusuf Yıldızev’e

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri arasından genç spor yazarlarından Yusuf Yıldızev ise Omaç Başat Spor Basını Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Motorsporlarında geçtiğimiz yıl Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncüsü ve son iki yılda Kuzey Kıbrıs Rallisi galibi Deniz Fahri Zeka Özteknik Özel Ödülü’ne layık görülen isimlerden biri oldu. Futbolda özellikle iki toplumun yakınlaşması adına Kıbrıs’ın güneyinden Nea Salamina ile oynadığı dostluk maçı ve bu maçtan elde ettiği geliri Yenicami akademi oyuncusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlayan, KTSYD Kupası, Süper Lig ve Kıbrıs Kupası şampiyonu Mağusa Türk Gücü özel ödüle layık görülen bir diğer kulüp oldu. Voleybolda Rauf Raif Denktaş Kupası, lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan LAÜ Kadın Voleybol Takımı, basketbolda Büyük Erkekler Süper Lig, Federasyon Kupası ve Cumhuriyet Kupası şampiyonluğu ile sezonu tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yanı sıra alt yaş kategorilerinden Büyük Kadınlar Ligi’ne kadar birçok kategoride şampiyon olan Levent Spor, hentbolda Büyük Erkekler Süper Lig şampiyonluğu, KTSYD Kupası ve Derviş Mişon Kupası ile Federasyon Kupası şampiyonu Gençlik Gücü özel ödüle layık görülen bir diğer ekip oldu.

Telsim Özel Ödülleri

Bu yıl Telsim Özel Ödülleri dört isme takdim edilecek. Basketbol Büyük Erkekler Süper Lig ekiplerinden YDÜ ile başarılı bir sezonu geride bırakarak şampiyonluklar yaşayan Berkem Dikengil’in yanı sıra Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde ikinci olma başarısı gösteren Kaan Öztürk Telsim Özel Ödülleri’ne layık görülen isimler oldular. Futbol hayatını uzun yıllar Türkiye’de sürdüren ve son olarak Gazişehir forması giyen Kenan Özer’in yanı sıra Galatasaray forması giyen Ahmet Sivri Telsim Özel Ödülü alacak olan diğer isimler olacak.

Ödül töreni 18 Haziran’da

KTSYD tarafından yapılan açıklamaya göre Yılın Başarı Ödülleri Ödül Töreni 18 Haziran Salı gecesi saat 20.00’de KTSYD Fikret Ünlü Havuz başında düzenlenecek.