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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında 'Sağlık Protokolü' imzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında 'Sağlık Protokolü' imzalandı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında 'Sağlık Protokolü' imzalandı

Protokol tamam

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) – KKTC Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Protokolü imzaladı. Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli söz konusu protokole imza koydu.

Sertoğlu: “Herkes elini taşın altına koymalı”

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İmza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanlı Ali Pilli’ye teşekkür ederek sözlerine başladı. Sertoğlu, geçtiğimiz sezonda da Sağlık Bakanlığı ile KTFF arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı ve bununla birlikte KTFF’ye bağlı futbol kulüplerinin devlet hastanelerinde bir takım tedavilerden faydalandığını belirtti. Bu sezonun başında Bakan Pilli ile protokolün yenilenmesi konusunda görüştüklerini ifade eden Sertoğlu, “Sağlık Bakanlığı; ülke gençliğine, ülke sporuna hizmet noktasında elini taşın altına koymuştur. Bu yıl geçen yıldan çok daha kapsamlı ve kulüpleri çok daha ciddi şekilde rahatlatacak bir protokole imza koyuyoruz.”diye konuştu. Herkesin elini taşın altına koyması durumunda ülke sporunun bir nebze de olsa rahat bir nefes alabileceğine inandığını belirten Sertoğlu, “Bu noktada Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen yıllarda da bu protokoller artarak devam eder.”dedi.

Pilli: “Ülke sporunu geliştirirsek, bireyler kötü alışkanlıklardan uzak duracak”

Sağlık Bakanlı Ali Pilli de imza töreninde yaptığı konuşmada, çok özel bir iş yaptıklarını ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Konuşmasına Atatürk’ün ‘Türk gençliği sağlıklı gelişip spor yaparsa, ulusumuzun geleceği güvence altındadır.’sözüyle başlayan Pilli, hükümetin spora ve sporcuya bakış açısının bu sözden hareketle olduğunu vurguladı. Pilli, “Biz biliyoruz ki ülke sporunu geliştirirsek, bu alana yönelen bireyler hem sağlıklı yetişecekler hem de dünyanın başındaki pek çok kötü alışkanlıktan uzak duracaklar.”diye konuşurken, söz konusu protokole imza koymaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun kendilerine ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söylediğinde hemen kabul ettiklerini ve geri adım atmadıklarını kaydeden Pilli, “Bugün bu protokolle imkanlarımız dahilinde Kıbrıslı Türk sporculara katkı koyacağız. Bundan böyle de Sağlık Bakanlığı olarak sporun ve sporcunun yanında olacağımızın sözünü veririz.”dedi.

İmzalar atıldı

Konuşmaların ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve KKTC Sağlık Bakanlı Ali Pilli protokolü imzalayarak basın mensuplarına poz verdi. Sağlık Bakanlığı’ndaki imza töreninde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, 2.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz ve Genel Sekreter Av. Enver Baturalp da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
KTFFKKTC Sağlık Bakanlığı
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