Kıbrıs Doğa Okulları’ndan tüm öğretmenlerine eğitim semineri

Dünya standartlarında eğitim sunmaya, gelişime ve geliştirmeye katkı sağlayan Kıbrıs Doğa Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında tüm öğretmenlerine eğitim semineri düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim sektörüne yön vermeye devam eden Kıbrıs Doğa Okulları, “yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren öğretmenlerine, öğrencilerin davranış biçimleri, sınıftaki ders anlatımı ve öğrenciler ile nasıl iletişime geçebilecekleri gibi birçok konuda eğitim semineri düzenliyor.

Yoğun katılım ile gerçekleşen eğitim seminerlerinde Kıbrıs Doğa Okulları Direktörü Orhan Süslü de hazır bulundu. Kısa bir de konuşma gerçekleştiren Süslü, “Diğer eğitim kurumlarından bizleri ayıran en büyük özellik; eğitimde klasik kalıpları yıkarak modern, vizyoner modelleri hayata geçirmemizdir. Bu sebeple bugün bu etkinlikte gelecekte ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan ve donanımlı bireyler yetiştirmek çaba sarf ediyoruz” dedi.

Seminer sonrasında Kıbrıs Doğa Okulları Direktörü Orhan Süslü, katılan tüm öğretmenlere plaket takdim etti. (MHA)