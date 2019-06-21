banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93693
ALTIN
259.852
DOLAR
5.8077
STERLİN
7.3901
EURO
6.5687
Kaçak Hindistanlı tutuklandı
KAÇAK HİNDİSTANLI TUTUKLANDI
Cinayet davası tamamlandı
CİNAYET DAVASI TAMAMLANDI
Girne'de kaçak operasyonu: 9 kişi tutuklandı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

KIB-TEK Görev Şehitleri Anı Futbol Turnuvası başladı

KIB-TEK Görev Şehitleri Anı Futbol Turnuvası başladı

21 Haziran 2019 Cuma 09:21
KIB-TEK Görev Şehitleri Anı Futbol Turnuvası başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in görev şehitlerini anma amacıyle 17 Haziran 2019 – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlediği KIB-TEK bölgeler arası futbol turnuvası Pazartesi günü oynanan ilk maçla başladı.
Göçmenköy sahasında oynanan ilk maçta Girne Bölgesi Güzelyurt Bölgesini 4-1 mağlup ederken, dün oynanan ikinci maçta Lefkoşa Bölgesi Mağusa Bölgesini 3-0 mağlup etti.
Turnuvaya katılan bölgeler 3’erli 2 grup olarak belirlendi. 1. Grupta İskele, Lefkoşa ve Mağusa  2. Grupta ise Güzelyurt, Girne ve Teknecik yer aldı.

banner317
1 Temmuz’da Göçmenköy sahasında oynanacak olan final maçlarında gruplarında birinci olan takımlar final,  grup ikincileri ise üçüncülük maçına çıkacak. 
Maçlara Pazartesi günü oynanacak Teknecik- Güzelyurt maçı ile devam edilecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Kıbtek Görev şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenicami’ye beslenme programı
Yenicami’ye beslenme programı
Ozanköy'den 3 takviye
Ozanköy'den 3 takviye
Mesarya TC'lileri ile devam ediyor
Mesarya TC'lileri ile devam ediyor
Kulüpler tamiratta
Kulüpler tamiratta
GG artık “Kaygısız”
GG artık “Kaygısız”
Ebuka’nın durumu belirsiz
Ebuka’nın durumu belirsiz
Emre Özsin de Gençlerbirliği’nde
Emre Özsin de Gençlerbirliği’nde
Şampiyon BTMK- Demokrasi Ortaokulu
Şampiyon BTMK- Demokrasi Ortaokulu
GAÜ U 14 Şampiyon
GAÜ U 14 Şampiyon
Cemil Garip ameliyat oldu
Cemil Garip ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim