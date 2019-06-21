KIB-TEK Görev Şehitleri Anı Futbol Turnuvası başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’in görev şehitlerini anma amacıyle 17 Haziran 2019 – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlediği KIB-TEK bölgeler arası futbol turnuvası Pazartesi günü oynanan ilk maçla başladı.

Göçmenköy sahasında oynanan ilk maçta Girne Bölgesi Güzelyurt Bölgesini 4-1 mağlup ederken, dün oynanan ikinci maçta Lefkoşa Bölgesi Mağusa Bölgesini 3-0 mağlup etti.

Turnuvaya katılan bölgeler 3’erli 2 grup olarak belirlendi. 1. Grupta İskele, Lefkoşa ve Mağusa 2. Grupta ise Güzelyurt, Girne ve Teknecik yer aldı.



1 Temmuz’da Göçmenköy sahasında oynanacak olan final maçlarında gruplarında birinci olan takımlar final, grup ikincileri ise üçüncülük maçına çıkacak.Maçlara Pazartesi günü oynanacak Teknecik- Güzelyurt maçı ile devam edilecek.