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Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik

Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik

23 Mayıs 2019 Perşembe 09:02
Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik

Kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Süper Lige yükselmeyi, kendi çocuklarıyla başarmayı hayal ettiklerini açıklarken, bugüne kadar yüzlerini güldüren çocuklarının, final maçında da yüzlerini güldüreceklerine inandığını vurguladı

Yarın akşam heyecan dorukta olacak

K-PET Birinci Lig play off grubu final maçında bu akşam Güzelyurt Üner Berkalp Stadında, saat 19:30’da Ozanköy ile karşılaşacak olan Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mannaş açıklamalarda bulundu

K-PET Süper Lige yükselecek olan üçüncü takımın belirleneceği maç öncesinde Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy olarak sezona başlarken, kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızla yola çıkma kararı aldık. Takım ile çok iyi kaynaşan kaliteli 2 Türkiyeli futbolcu ve bizden biri olan İbrahim’i kadromuza katarak sezonu geçirdik. Devre arasında oyuncu kaybetmemize rağmen, çocuklarımıza güvenerek transfer yapmadık.

Bugüne kadar da çocuklarımız yüzümüzü güldürdü. Final maçında da yüzümüzü güldüreceklerine inanıyorum. Onlara ve teknik heyetimize güvenim tamdır.

Biz sezona başlarken K-PET Süper Lige yükselmeyi, kendi çocuklarımızla başarmayı hayal ettik. Bu hayalimizi de Perşembe akşamı Güzelyurt’ta gerçekleştireceğiz.

Taraftarımız da Pazar akşamından bu yana final maçına hazırlanıyor. Kendileri tişört ve bayraklar hazırladılar. Üner Berkalp Stadını maç için süsleyecekler. Davul ve zurnayla tribünlere gidip, takımlarına destek verecekler. Biz de kulüp yönetimi olarak saat 18:00’de hareket edecek şekilde Güzelyurt’a otobüs kaldıracağız.

Fair play çerçevesinde oynanan güzel bir maç sonunda hak eden takımın maçı kazanmasını diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Hamitköy Kulüp BaşkanıEvren Mannaş
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