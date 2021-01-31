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Kendi çocuklarımızla başarmak istiyoruz

Küçük Kaymaklı antrenörü Niyazi Göksun takımın büyük çoğunluğunun altyapıdan geldiğine dikkat çekti

31 Ocak 2021 Pazar 19:15
Kendi çocuklarımızla başarmak istiyoruz
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Küçük Kaymaklı antrenörü Niyazi Göksun takımın büyük çoğunluğunun altyapıdan geldiğine dikkat çekti

Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun, takım kadrosunun %70-80’nin alt yapıdan gelen oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Gerçekten çok özledik

“Futboldan uzak kaldık. Bu dönemde futbolun hayatımızdaki yerini ve önemini görmüş olduk. Gerçekten çok özledik” diyerek sözlerine başlayan Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun, Ağustos ayında liglerin başlama kararının alınmasına çok sevindiğini, dileğinin ise ülkemizdeki vakaların bir an önce temizlenerek sağlıklı bir ortamda futbola başlamak olduğunu belirtti.

“Çok efor sarf etmemiz gerekecek”

Futbola verilen 1 yıllık aranın genelde futbolu, özelde ise futbolcuları bayağı olumsuz etkileyeceğini söyleyen Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun, “Normal şartlarda bile sakatlık yaşayarak 2 hafta sahalardan uzak kalan bir futbolcunun eski performansına kavuşması 4 haftayı bulmaktadır. Yani aslında işin aslı 1 yıl görünen ara futbolcunun toparlanmasında 2 yılı bulacak. Tabi burada da biz Antrenörlere büyük görev düşecektir” dedi.

“Kendi çocuklarımızla başarmak istiyoruz”

Takım kadrosunun %70-80’nin alt yapıdan gelen oyunculardan oluştuğunu belirten Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun, “Başkanımız Akay Aşina ve ekibi birkaç yıldır büyük uğraşlar veriyorlar. Alt yapıyı ve tesisler toparlandı. Son iki sezondur gençlerden kurulu bir takımımız var. Yeni sezonda da Küçük Kaymaklı olarak alttan yeni gençleri takımın içerisine motive ederek yolumuza devam edeceğiz. Artık vites yükseltip, üst sıralara oynamak istiyoruz. Birkaç yıl içerisinde kendi çocuklarımızla başarıya ulaşmak istiyoruz” dedi.

Gelenler ve gidenler oldu

Hüseyin Adal, Taner Bingöllü, Berkem Nural’ın takımdan ayrıldığını, Yusuf Özabahar’da ise sıkıntıların henüz aşılamadığını söyleyen Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun, “Takıma önemli isimler kattık. Mehmet Kaygısız, Özgür Ongun, Gökhan Özer ve Çağlar Toklu’yu transfer ettik. Kendi oyuncumuz Tuğrul takıma döndü. İngiltere’de eğitimini sürdüren eski gol kralımız Arda Kortay da takıma katıldı. Küçük Kaymaklı ruhu ile yeni sezonda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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