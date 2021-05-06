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Kempo’dan Saner’e ziyaret

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç Federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:40
Kempo’dan Saner’e ziyaret
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Başbakan Ersan Saner, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti.

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Başbakan Saner, kabulde yaptığı açıklamada, Ulu Önder Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünün sporun ne kadar önemli olduğunu anlattığını ifade ederek, “Gençlere yapmış olduğunuz katkıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun faaliyetlerini takip ettiğini belirterek, Federasyonun üç ayrı uluslararası etkinliğe katılacağını kaydeden Saner, bu etkinliklerle Kıbrıs Türk gençlerinin dünyanın farklı bölgelerindeki gençlerle bir araya geleceğini ve KKTC’nin bayrağının uluslararası alanlarda dalgalandırılacağını belirtti.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç de, Federasyonun çalışmaları hakkında Başbakan Saner’e bilgi verdi.

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