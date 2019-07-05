Kempo’cular madalyalar ile döndü

Türkiye Cumhuriyeti Kempo Federasyonu tarafından 2019 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan Kempo Türkiye Şampiyonası yapıldı. İstanbul Osman Solakoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen Ramazan Çeliktürk Anı Türkiye Kempo Şampiyonası 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ramazan Çeliktürk Anı Kempo Şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sanatları Milli Takım Karması da katıldı.

Ramazan Çeliktürk Anı Türkiye Kempo Şampiyonasına 39 kulüb, 5 il, 9 ülkeden toplam 389 sporcu yarışmalarda boy gösterdi. Ramazan Çeliktürk Anı Türkiye Kempo şampiyonasında ülkemizi temsil eden sporcularımız 3 altın madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada Tarık Yayar yıldızlar Light Kempo 55 Türkiye birincisi, Seyfettin Cihangiroğlu büyükler ful Kempo Türkiye birncisi, Feyzi Kurumanastırlı büyükler ful Kempo Türkiye birincisi olarak üç altın madalya kazanarak önemli barşarılar elde ederken, kafile ülkemize döndü.