Kempo’cular madalyalar ile döndü

Ramazan Çeliktürk Anı Türkiye Kempo Şampiyonasına 39 kulüb, 5 il, 9 ülkeden toplam 389 sporcu yarışmalarda boy gösterdi. Ramazan Çeliktürk Anı Türkiye Kempo şampiyonasında ülkemizi temsil eden sporcularımız 3 altın madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada Tarık Yayar yıldızlar Light Kempo 55 Türkiye birincisi, Seyfettin Cihangiroğlu büyükler ful Kempo Türkiye birncisi, Feyzi Kurumanastırlı büyükler ful Kempo Türkiye birincisi olarak üç altın madalya kazanarak önemli barşarılar elde ederken, kafile ülkemize döndü.
05 Temmuz 2019 Cuma 09:21