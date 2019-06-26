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KEMPO’cular İstanbul yolcusu

KEMPO’cular İstanbul yolcusu

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
KEMPO’cular İstanbul yolcusu

KEMPO’cular İstanbul yolcusu

KKTC  KEMPO  Milli takım  karması anavatan Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul şehrine gidiyor Türkiye Cumhuriyeti KEMPO Federasyonu'nun 2019 faliyet proğramında yer alan Ramazan Çeliktürk anısına yapılacak olan şampiyonaya katılacaklar.

27/28/29/30 Haziran tarihleri arasında  Ramazan ÇELİKTÜRK, anısına Osman Solakoğlu spor salonunda yapılacak olan şampiyonaya Milli Takım karması altı kişilik kafile  ile katılacaktır minikler genç yıldız katogorisinde yarışacaklardır. Şampiyonaya katılacaklar açıklandı.

1:    Mehmet     İNGENÇ   İdareci

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2:    Cuma        ÖZTÜRK   Antröner

3 :   Vedat       YAYAR      Hakem

4 :   Feyzi        KURUMANASTIRLI   

5 : Tarık         YAYAR       Sporcu

6 : Seyfettin   CİHANGİROĞLU   Sporcu

Kafile  30 Haziran  gecesi  yurda dönecektir.

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