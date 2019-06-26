KEMPO’cular İstanbul yolcusu

KKTC KEMPO Milli takım karması anavatan Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul şehrine gidiyor Türkiye Cumhuriyeti KEMPO Federasyonu'nun 2019 faliyet proğramında yer alan Ramazan Çeliktürk anısına yapılacak olan şampiyonaya katılacaklar.

27/28/29/30 Haziran tarihleri arasında Ramazan ÇELİKTÜRK, anısına Osman Solakoğlu spor salonunda yapılacak olan şampiyonaya Milli Takım karması altı kişilik kafile ile katılacaktır minikler genç yıldız katogorisinde yarışacaklardır. Şampiyonaya katılacaklar açıklandı.

1: Mehmet İNGENÇ İdareci

3 : Vedat YAYAR Hakem

4 : Feyzi KURUMANASTIRLI

5 : Tarık YAYAR Sporcu

6 : Seyfettin CİHANGİROĞLU Sporcu

Kafile 30 Haziran gecesi yurda dönecektir.