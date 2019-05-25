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KEMPO semineri başladı

KEMPO semineri başladı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:53
KEMPO semineri başladı

KEMPO semineri başladı

TC KEMPO Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve KKTC hakem antrenör sporcu gelişim semineri ve terfi sınavları 24/26 Mayıs 2019 Tarihlerin de Erdem Akademi Spor Derneğinde devam etmektedir.

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Söz konusu faaliyetekatılan ve eğitimciler Azerbaycan KEMPO Federasyon Başkanı Rauf İbrahimov ve yardımcısı Mirze Menmedov KEMPO İstanbul merkez hakem kurulu başkanı Muharrem Keküç ve federasyon başkanı Halis Avşar katılım sağlamışlardır.

Bu anlamda KKTC spor kulübeleri antrenörler KEMPO branşında en iyi seviyeye çıkarıp dünya ve avrupa arenalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için tam destek vereçeğim KKTC KEMPO ülke temsilcisi Mehmet İngenç.

Son Güncelleme: 26.05.2019 00:00
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