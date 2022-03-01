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Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı

01 Mart 2022 Salı 16:41
Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yıllık faaliyet programı yer alan 2.renkli kuşak sınavı yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda yapılan renkli kuşak sınavı komite nezaretinde Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapılarak başarılı olan sporcular belli oldu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından pandemiden dolayı yapılamayan kuşak sınavın ikincisi yapılmış oldu.

Renkli Kuşak Sınavı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen renkli kuşak sınavında komite başkanı Umar Abdülaziz, yardımcıları Ekim özgüvenli, Tufan Şimşek ve Muhsin Özkur nezaretinde Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç’i sınavı yerinde incelediği sarı, turuncu, mor, mavi, kahverengi ve kahverengi koyu 1.2.3. renkli kuşak sınavı yapıladı. Yapılan renkli kuşak sınavında başarılı olan sporcular sınav komitesi tarafından aldıkları puanlar ve dereceler açıklandı. Renkli kuşak sınavında başarılı sporcular arasından seçilen milli takım aday kadrosu 26-27 Mart 2022 tarihinde düzenelenecek Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başlıyor.

Renkli kuşak sınavında başarılı sporcuların aldıkları puanlar ve dereceler şöyle.

Sarı

  1.Kemal Delibaş

  2.Arda Tiraki

  3.Serdar Martin Mor

  4.Arda Dandil

  5.Ergün Cevizli

  6.Gahraman Babayradov

  7.Mehmet Ali Rahimov

Mor

  1.Fevzi Faslıgil Mor

  2.Ediz Kızıl

  3.Harut Harutoğlu

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  4.Adnan Özcevher

  5.Can Uğuroğlu

  6.Hasan Ali Çevik

  7.Abtullah Can Togay

  8.Mert Can

  9.Ege Öztürk

10.Bekir Can Konu

11.Alara Berktuğ

12.Erdoğan Hoşoğlu

13.Rüzgar İlke Hürsöz

14.Büşra Turan

15.İlksu Torun

Mavi

1.Özgür Kaya

KYU 1

1.Alican Konu

KYU 3

1.Mertsan Çakırlı

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