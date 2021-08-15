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Kempo milli takımı Ukrayna yolcusu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Ukrayna’da gerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu dünya şampiyonasına katılacak. 18-23 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Kyıv şehrinde gerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu dünya şampiyonasına katılacak olan Kempo milli takım yapmış olduğu çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı. Kempo milli takım kafilesi 17 Ağustos Salı günü (yarın) adadan ayrılarak, Ankara üzerinde Ukrayna’ya gidecek.

15 Ağustos 2021 Pazar 14:42
Kempo milli takımı Ukrayna yolcusu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından açıklanan Kempo milli takım kadrosunda

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3 sporcu yer alıyor. Kempo milli takım Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’dan oluşuyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım 3 sporcu yer alıyor. Ukrayna’nın Kyıv şehrinde gerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu dünya şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden 1900 sporcu katılacak. Kempo milli takım kafilesi 24 Ağustos Salı günü adaya dönecek.

İlk Kez Katılıyor

Haziran 2020 yılında kurulan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım ilk kez dünya şampiyonasına katılıyor. Ukrayna’nın Kyıv şehrinde gerçekleştirilecek olan Combat Jiu-Jitsu dünya şampiyonasına ilk kez katılacak olan Kempo milli takım hız kesmeden sürdürmüş olduğu çalışmaları tamamlayarak organizasyona iddialı bir şekilde hazırlandı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, ülke olarak ilk kez katılacakları Combat jiu-jitsu branşlarında ülkemiz dünya şampiyonadan başarılı bir şekilde temsil edeceklerini belirterek, yaklaşık 90 ülkeden 1900 sporcu katılacağı dünya şampiyonasından başarılı sonuçlarla döneceklerini ümit ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kempo Kktc
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