Kempo milli takım deneyim kazandı

Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’dan oluşan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Combat Ju Jitsu Dünya Şampiyonasına close contact, ful contact branşlarına katılan sporcularımız ilk maçlarını kazanırken, elemelerde dereceye giremediler. CFFIF combat ju jitsu şampiyanasına ilk kez katılan Kempo milli takımın 2 sporcumuz müsabakalarda kural hatası nedeniyle müsabakayı kaybetti.

Deneyim Kazandılar

18-23 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın Kıev şehrinde gerçekleştirilen Combat Ju-Jitsu dünya şampiyonasına yaklaşık 19 ülkeden 360 sporcunun yarıştığı müsabakalara ilk kez katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’un ilk maçlarını kazanmasına rağmen elemelerde dereceye giremedi. Kempo Savunma Sporları Federasyon başkan Mehmet İngenç ilk defa katıldıkları müsabakada 2 sporcumuz kural hatası nedeni ile müsabakayı kaybettiklerini belirterek ilk kez katıldıkları Combat Ju-Jitsu dünya şampiyonasında deneyim kazanmış olduklarını söyledi.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından hazırlanan 18 maddelik ortak işbirliği protokolü imzalandı. Avrupa Ju Jitsu Federasyon başkanı Vladyslav Shypinksyi, Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulusi Elmas, Genel Sekreter Münir Çeliktutan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç ortak işbriliği protokoluna imza koydular.

Plaketler Verildi

İmzalanan ortak işbirliği protokolu sonrası Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu, Ukrayna Spor Bakanı Vadym Gutzeit’e, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkan Mehmet İngenç ise başkan Vladyslav Shypinksyi’ye, başkan Hulusi Elmas ve idarecilere plaket takdim etti. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç başkanlığındaki Kempo Milli takım (Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun) kafilesi bugün (24 Ağustos Salı) adaya döndü.