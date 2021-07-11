Kempo kuşak sınavı yapıldı

Kuşak sınavında komite başkanı Umar Abdulaziz, antrenör Nazime Yayar ve Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uyguluma 25 puan, 60 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst dereceye geçti. Pandemiden dolayı bir yıldır yapılamayan kuşak sınavı Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ilk kez yapılırken, lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan ismlere belli oldu.

Kuşak Sınavında başarılı olanlar

Kempo kuşak sınavında katılan sporcular sarı kuşak Mehmet Bulut, turnucu kuşak Yağız Kaplanlar, Erdoğan Hoşoğlu, Melisa Yolgeçen, Rüzgar Hürsöz, Dovit Yolgeçen, Mustafa Bademli, Büşra Turan, İbrahim Bademli, Ramis Çetil, Zübeyir Çetil, Hüseyin Bulut, Gülalek Kasymjanova, Eren Değirmenci, mor kuşak Arda Domrul, Batuhan Cerit, Kardelen Domrul, Yulduz Açilova, Mehmet Çakırlı yeşil kuşak Arda Koral, Meryem Arslan, kahverengi kuşak 1 derece Betül Çetil, kahverengi kuşak 2 derece Mertsan Çakırlı başarılı oldu.

Teşekkür Etti

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, pandeminden dolayı bir yıllık sürecte Federasyon olarak yapılamayan kuşa sınavını ilk kez yaptıklarına vurgu yaparak, lisanlı olup bekleme süreleri dolan sporculara yapılan sınavda başarı gösterdiklerini belirtti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ilk kez yapılan kuşak sınavına katılan ve başarılı olan sporcuları tebrik eden başkan Mehmet İngeç, kuşak sınavına katkı koyan, destek olan ve emeği geçenlerede teşekkür etti.