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Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası 13 Haziran Pazar günü yapılıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:44
Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapılıyor
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İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşirilecek olan 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına  

Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği, X bos Atletic, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği’nden oluşan 9 kulübün 88 sporcuları katılacak.

3 Branşta yarışmalar Yapılacak

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu 1.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında semi Kempo ful, Kempo gramppling, Kempo selfdefence branşlarında yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.    

Şampiyona İlçe Adına Önemli

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, ilk kez düzenleyecekleri merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına İskele’den 2, Gazimağusa’dan 2, Lefkoşa’dan 4, Güzelyurt’dan ise 1 olmak üzere toplamda kulübün katılacağını belirtti. Şampiyona hazırlıklarının tamalandığını belirten başkan Mehmet İngeç, sabah saat 08:00 de başlayacak müsabakların öğleden sonra saat 15:00 de tamalanacağını belirtti. Şampiyona sonrası düzenlenecek olan ödül törenine üstdüzey protokolun katılacağını dile getiren Mehmet İngenç, şampiyona İskele ilçesi için önemli olduğunu vurgu yaparak, tüm spor severleri müsabakalara davet  etti.

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